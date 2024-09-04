Основатель серии Motoring: шоссейно-кольцевые гонки в России становятся популярнее

Фото: пресс-служба Motoring

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - На автодроме Moscow Raceway состоялся заключительный этап чемпионата по мотогонкам в серии A5Motors Motoring. Гоночная серия была образована в 2019 году. Ее основатель Александр Марцевич рассказал "Интерфаксу" о ее особенностях и перспективах.

- Александр, как оцените сезон-2024?

- Он оказался для нас достаточно сложным. По сравнению с предыдущими сезонами, в этом году, к сожалению, у нас достаточно маленькая – сезон проводим на двух трассах. Если ранее у нас было участие нашей серии на территории Чечни, на территории Татарстана, то сейчас, к сожалению, в реалиях этого года во многих местах не получается проводить мероприятия. Но возвращаясь к вашему вопросу, наверное, могу сказать, у нас был один из ярких фестивальных этапов, которые проходили и в начале сезона.

- Насколько я понимаю, несколько победителей были выявлены досрочно?

- В некоторых классах борьба шла до финала, где и решалась судьба чемпионства – например, в классе "Суперспорт". В этом году там развернулась достаточно серьезная баталия. Пришли молодые спортсмены, которые успешно соревнуются, и на это очень приятно смотреть. В литровом классе у нас тоже подтянулись ребята из топ-3, сократился разрыв. Если ранее Макар Юрченко как чемпион фактически всегда выезжал, то сейчас тенденция идет на сокращение разрыва, что, в принципе, не может не радовать и говорит о том, что другие команды становятся конкурентоспособными и это создает дополнительную интригу. Конечно, зритель на это реагирует максимально положительно.

- Как оцените популярность гонок вашей серии?

- Шоссейно-кольцевые мотогонки, в принципе, растут в популярности. Это крайне динамичный вид спорта. На трассу выходит все больше мотоциклистов становится, не кажется, что этот тренд будет продолжаться и больше мотоциклистов будет приходить на трек, где, в принципе, яркие краски, обгоны и вы едете на пределах своих возможностей в безопасных условиях. И для зрителей тоже этот чемпионат за последние пару лет достаточно сильно преобразился, поскольку была проделана работа организаторами для того, чтобы, приходя на гонки, люди, скажем так, очутились внутри фестиваля.

- Как оцените инфраструктуру для гонок с точки зрения того, чтобы гонщики могли качественно тренироваться, готовиться к стартам?

- Я бы сказал, что инфраструктура у нас, конечно, лучше, чем где-нибудь в других странах СНГ, но все- равно не хватает автодромов первого уровня, на которых проводится и Formula 1, и MotoGP. Таких автодромов всего два в стране, соответственно, исходим из того, что есть на сегодняшний день.

- А насколько реально в обозримом будущем появление такого автодрома, о котором вы говорите?

- Сложно. Такие объекты, как правило, строятся под мировые серии. С учетом геополитики, я думаю, сегодня нам не приходится говорить о том, что к нам поедут мировые чемпионаты в ближайшие три года. Поэтому, к сожалению, шансы крайне малы.

- А какие новшества ожидаются с учетом всего этого в следующем сезоне?

- Пока не хотел бы сильно загадывать. Возможно, будем оптимизировать баланс мощности в классе "Суперспорт", где приходят новые мотоциклы нового поколения и приходят работать с электроникой, поскольку их кубатура резко выросла. Если раньше "Суперспорт" был класс с кубатурой 600 кубов, то сегодня могут ехать мотоциклы свыше 900-а кубов. Поэтому приходится подгонять под единый знаменатель, и работа будет в этом направлении продолжаться. Новшества к последующему сезону? Возможно, что-то поменяем по формату. Из-за достаточно загруженного календаря в этом году многие пилоты травмировались, к сожалению, поэтому посмотрим, как будем менять регламент.

- Вы говорите, что в нынешних реалиях мировые звезды к нам не приедут. А вот в обратном направлении - могут участники вашей серии участвовали в международных стартах?

- Все сложно, поскольку контролирующий орган именно международных событий – это Международная мотоциклетная федерация. На сегодняшний день российские спортсмены не допускаются к участию в любых соревнованиях, им просто отказывают, поэтому ребятам приходится порой идет на получение вида на жительство, лицензии стороннего государства. Как любители – возможно, мы такую возможность рассматриваем по расширению географии. К сожалению, это потребует определенной проработки. Ближний Восток? Да, есть автодромы, но это другая география, нужно очень много людей, чтобы там организовать чемпионат. Это требует проработки.

- Если провести международные любительские соревнования, гонщики из так называемых дружественных стран могли быть нам интересны в контексте конкуренции?

- До европейской серии нам пока что далеко, поскольку там выстроена инфраструктура детского, юношеского мотоспорта, и в мотоспорт дети приходят там в возрасте четырех лет. У нас эта инфраструктура тоже есть, но она пока что разрознена. И задача – в ближайшие три года сделать так, чтобы появилась система, чтобы дети могли приходить и развиваться в рамках национальной системы. До европейских серий нам далеко, а то, что касается остальных... Вы знаете, у нас уровень неплохой - я бы сказал, на фоне мира у нас все-таки за немножко любительскую историю вышло, то есть это, скажем, такой скорее средний уровень. Но тем не менее хочется больше молодых пилотов, потому что они, как правило, задают, скажем так, ну, они бенчмарком являются, они задают тон вообще того, что происходит в мотоспорте.

- А кого из гонщиков вашей серии вы можете назвать яркими звездами?

- Их достаточно много. Это и Макар Юрченко, и Артем Мараев, и Влад Гордейчук, и Анастасия Белякова и Дмитрий Седин, и Антон Еремин, и Алексей Иванов. Пилотов талантливых достаточно много, поэтому работаем над тем, чтобы их больше показывали, освещали.

- Ваша серия существуетт с 2019 года. Как возникла идея о ее создании и как она прогрессировала за эти годы?

- Это развивалось очень-очень долго - первые годы набивали шишки, отстраивали систему. Изначально мы, скажем так, в рамках семейного бизнеса мечтали воспитать российского чемпиона мира. И если до этого у нас была политика скорее поддерживать молодых талантов, то сейчас, я имею в виду 2019 год, решили заниматься выстраиванием системы на национальном уровне. Тот же самый вектор остался, но при добавили условия для того, чтобы молодые таланты появлялись.

- А каким образом люди приходят участвовать в ваших соревнованиях?

- Как правило, они попадают в детские школы с соответствующей инфраструктурой, и их ведут по всей этой вертикали, которая сегодня есть в рамках мотоспорта. И просто дети растут и тренируются. Кто-то начинает с мотокросса, кто-то с других дисциплин, кто-то на квадродромах катается на минимото. Это обычная практика. К сожалению, не так это часто происходит, это не каждый сезон по 10-20 человек, но тем не менее молодая кровь приходит.

- Часто ли бывает, что из любителей переходят в профессионалы?

- Это сложный вопрос. Что представляет любительский спорт в России? Основная часть гонщиков – это люди, которые, имея деньги, участвуют в соревнованиях. Если говорить о профессиональном спорте, то на сегодняшний день это путь участия в европейских сериях, это единственное место, куда стоит стремиться для того, чтобы стать профессионалом и получать с этого деньги. Если мы говоримо том, что профессионал – это человек, который, занимаясь своим делом, получает деньги, то на сегодняшний день это европейские серии. В рамках национального чемпионата можно стать профессионалом, но таких высот я думаю, что не получится достигнуть.

- Довольны ли вы тем, как идет медиасопровождение ваших соревнований - в частности, трансляции гонок?

- Мы стараемся делать то, что возможно в рамках текущих условий. Понятно, что мы не олимпийский вид спорта и нас не так жаждут показывать, как хоккей или футбол. Поэтому имеем определенные трудности, и когда выпадает шанс, мы его используем. Конечно хочется еще больше, чтобы больше людей узнавало, приходило на мероприятия, поскольку наш спорт очень красивый, динамичный, есть, на что посмотреть.

- Какими качествами должен обладать пилот, который участвует в ваших соревнованиях?

- Это целеустремленность, это стрессоустойчивость, это очень хорошая физическая подготовка, это лидерские качества, это умение просчитывать наперед, где-то стратегическое мышление, это любовь к делу, к этому спорту в первую очередь. Что еще? Наверное, это основные качества. Стремление к победе, быть лучшим в своем деле.

- Какие автодромы самые лучшие в России?

- Их два, это Moscow Raceway и "Игора Драйв".

- А если говорить про мир?

- Ой, вы знаете, в мире такое количество потрясающих трасс. Если говорить об уровне каком-то, где собираются сотни тысяч людей, это европейские трассы, где проходит MotoGP. Там собирается огромное количество людей, фанатов. Сегодня если говорить о концентрации, то самый яркие этапы в Европе: Испания, Италия.

- Удалось ли что-то перенять от европейских коллег?

- Конечно. Каждый год мы что-то подсматриваем, пытаемся перенять. Так и происходит прогресс. Заново изобретать велосипед не имеет смысла.