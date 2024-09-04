Россиянин Свиридов выиграл Паралимпиаду в толкании ядра с рекордом мира

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Россиянин Владимир Свиридов завоевал золото летних Паралимпийских игр-2024 в Париже в толкании ядра.

Его результат – 17,18 метра. Это новый паралимпийский рекорд. Предыдущее высшее достижение принадлежало представителю Туниса Яссину Геничи (16,86).

На Паралимпиаде-2024 Свиридов представляет класс F36 (спортсмены с нарушением координации). Второе место в этой дисциплине занял еще один россиянин Алан Кокойты (16,27), третье – Дастан Мукашбеов из Казахстана (16,00).

Россияне и белорусы выступают на Паралимпиаде под нейтральным флагом.