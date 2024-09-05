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Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в четвертьфинале US Open

Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в четвертьфинале US Open
Фото: Luke Hales/Getty Images

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Даниил Медведев уступил итальянскому теннисисту Яннику Синнеру в 1/4 финала проходящего в Нью-Йорке турнира Большого шлема US Open.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 в пользу Синнера.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает пятое место, Синнер – первая ракетка мира.

В полуфинале мужского одиночного разряда итальянцу будет противостоять 25-я ракетка мира Джек Дрейпер (США). Другую пару 1/2 финала составили американцы Тэйлор Фриц (№12 в мировом рейтинге) – Фрэнсис Тиафо (20).

Даниил Медведев US Open теннис Янник Синнер
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