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Нападающий Иван Сергеев вернулся из "Зенита" в "Крылья Советов"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - "Крылья Советов" подписали контракт с форвардом Иваном Сергеевым, сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Соглашение с 29-летним спортсменом рассчитано на три года.

Ранее Сергеев выступал в "Крыльях Советов", в 66 матчах забил 51 гол и сделал 15 результативных передач.

В 2022 году Иван Сергеев перешел в "Зенит" и стал трехкратным чемпионом России, три раза выиграл Суперкубок страны, один раз – Кубок России.

Крылья Советов Зенит Иван Сергеев футбол
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