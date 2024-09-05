Роналду забил 900-й гол в карьере

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Португальский футболист Криштиану Роналду достиг отметки в 900 голов в карьере в официальных матчах.

Юбилейный гол состоялся в четверг вечером в матче сборной Португалии против Хорватии в рамках Лиги наций УЕФА. Игра проходит в Лиссабоне, Роналду отличился на 34-й минуте.

39-летний Роналду на клубном уровне защищает цвета саудовского "Аль-Насра". До этого выступал в португальском "Спортинге", английском "Манчестер Юнайтед", испанском "Реале", итальянском "Ювентусе" и выиграл множество титулов на национальном и международном уровне. В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы и Лиги наций УЕФА.