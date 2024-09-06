Российских паралимпийцев пригласили на церемонию закрытия Игр-2024

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Спортсмены из России, выступавшие на летних Паралимпийских игр-2024 в Париже, получили приглашение на церемонию закрытия Игр. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Паралимпийского комитета России, отвечая на соответствующий запрос агентства.

Как уточнил глава ПКР Павел Рожков телеканалу "Матч ТВ", организационный комитет Паралимпийских игр пригласил спортсменов, тренеров и вспомогательный персонал из России на церемонию закрытия на общих основаниях.

"Для наших предусмотрены зрительские места и транспортное обеспечение. Традиционно на закрытии Паралимпийских игр не проводится парад команд стран, все участвуют в качестве зрителей на трибунах. Мы предложили принять участие в закрытии Игр всем членам нашей делегации", - сказал Рожков.

"Также на общих основаниях на церемонию были приглашены спортсмены из Белоруссии. Они не смогут принять в ней участия, поскольку на 8 сентября у них уже запланирован вылет из Парижа", — уточнил Рожков.

Паралимпийские игры-2024 завершатся 8 сентября, в них принимают участие 88 россиян.

Обшей сложности россияне с начала Паралимпиады заработали 15 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых медалей. С такими показателями отечественная команда параатлетов занимала бы сейчас в медальном зачете восьмое место. Однако россияне, как и белорусы, выступают под нейтральным флагом, и их достижения в медальном зачете не учитываются.