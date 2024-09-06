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"Локомотив" арендовал футболиста "Ференцвароша" Севикяна

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Армении по футболу Эдгар Севикян до конца сезона-2024/25 будет играть в "Локомотиве", сообщает пресс-служба московского клуба.

Соглашение предусматривает опцию выкупа игрока.

"Локомотив" арендовал 23-летнего футболиста у венгерского "Ференцвароша".

В "Ференцварош" Севикян переходил из нижегородского "Пари НН" в январе этого года. В венгерской команде он отыграл 17 матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

В составе сборной Армении Севикян провел восемь матчей, забил один гол.

футбол Локомотив Эдгар Севикян
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