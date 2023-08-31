Вызванный Карпиным в сборную России Севикян решил выступать за Армению

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник "Пари НН" Эдгар Севикян отказался от приглашения в сборную России по футболу, сославшись на намерение выступать за национальную команду Армении.

"Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил внимание и оценил мою работу и результаты! Россия дала мне очень многое в плане профессионализма и карьеры. Однако на данный момент, я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении", - приводятся слова 22-летнего футболиста на сайте "Пари НН".

"Надеюсь, что болельщики отнесутся с пониманием к моему выбору и самостоятельному решению", - отметил спортсмен.

Севикян вошел в список 49 игроков, которых главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал на сентябрьский учебно-тренировочный сбор.