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Арина Соболенко выиграла US Open

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу в финальном матче турнира Большого шлема US Open в женском одиночном разряде.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Соболенко занимает второе место, Пегула – шестое.

Для Соболенко это первый триумф на US Open в одиночном разряде. Также она дважды выиграла турнир Большого шлема Australian Open (2023, 2024). В парном разряде белоруска по разу выиграла US Open (2019) и Australian Open (2021).

В воскресенье вечером состоится мужской финал US Open-2024. В нем сыграют первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 12-я ракетка американец Тэйлор Фриц.

теннис US Open Australian Open Арина Соболенко
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