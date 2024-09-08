Четыре золотые медали выиграли россияне в очередной день Паралимпиады

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российские спортсмены в очередной соревновательный день летних Паралимпийских игр в Париже заработали девять медалей – четыре золотые, две серебряные и три бронзовые.

Обладателями наград высшего достоинства стали легкоатлеты Андрей Вдовин в беге на 200 м (класс T35), Матвей Якушев в прыжках в длину (T20), пловцы Роман Жданов в заплыве на 50 м на спине (S4), Дарья Лукьяненко на 100-метровке вольным стилем (S11).

Серебряные медали заработали легкоатлет Дмитрий Сафронов в беге на 200 м (T35) и пловчиха Виктория Ищиулова в заплыве на 100 м баттерфляем (S8).

Бронзовыми призерами стали легкоатлет Артем Калашян в беге на 200 м (класс T35), настольная теннисистка Маляк Алиева (WS6) и пловец Егор Ефросинин на 50-метровке баттерфляем (S7).

Теперь в активе россиян 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали. Это показатель восьмого места в общем зачете Паралимпиады, где достижения российских и белорусских спортсменов, однако, не учитываются.

Сейчас на восьмой строчке Франция (19, 27, 28). Первое место занимает досрочно выигравший медальный зачет Китай (94, 73, 49), второе – Великобритания (47, 42, 31), третье – США (36, 41, 25).

Паралимпиада-2024 завершается в воскресенье.