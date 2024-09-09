Джокович опустился на четвертое место в рейтинге мира

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Серб Новак Джокович ухудшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого обнародована в понедельник на сайте организации.

Теперь он занимает четвертое место, тогда как перед стартом турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке располагался на второй строчке. На Открытом чемпионате США Джокович вылетел в третьем круге.

На первом месте рейтинга мира по-прежнему находится итальянец Янник Синнер – победитель US Open-2024. На вторую с четвертой ступени поднялся немец Александр Зверев. Третье место продолжает занимать испанец Карлос Алькарас.

Пятое и шестое места сохранили за собой россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев соответственно.

На седьмую строчку с 12-й поднялся финалист US Open-2024 американец Тейлор Фриц. Топ-10 замыкают Хуберт Хуркач (Польша), Каспер Рууд (Норвегия), Григор Димитров (Болгария). Каждый из них опустился на одну строчку.

Из россиян на US Open дальше всех прошел Медведев, вылетевший в четвертьфинале.