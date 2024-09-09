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CAS отклонил апелляции биатлонистов Устюгова и Слепцовой по делу о допинге

CAS отклонил апелляции биатлонистов Устюгова и Слепцовой по делу о допинге
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на вердикты первой инстанции по их делам о нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Результаты спортсменов на соревнованиях, полученные с 2013 года, аннулируются; также биатлонисты лишаются всех медалей, очков и призов.

У Устюгова аннулируются результаты с 27 августа 2013 года до его ухода из спорта в конце сезона Кубка мира-2013/14, у Слепцовой - с 22 марта 2013 года до конца сезона Кубка мира 2013/14. Дисквалификации также распространяются на результаты, достигнутые на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Международный союз биатлонистов выдвинул обвинения против российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой в начале 2020 года.

Устюгов выиграл золото Игр-2014 в Сочи в составе сборной России в эстафетной гонке. Победа в результате была присуждена Германии, которая в медальном зачете набрала девятое золото и, опередив Нидерланды, поднялась на пятую строчку.

биатлон Евгений Устюгов Светлана Слепцова
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