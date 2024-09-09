Сборная Казахстана под руководством Черчесова крупно уступила Словении
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Казахстана со счетом 0:3 потерпели поражение от национальной команды Словении в матче второго тура Лиги наций УЕФА.
Игра прошла в Любляне.
Все три гола забил Беньямин Шешко (23, 28, 63 минуты).
Это второй матч Казахстана под руководством россиянина Станислава Черчесова. 6 сентября казахстанцы сыграли вничью с Норвегией (0:0).
61-летний специалист возглавил сборную Казахстана в начале июня этого года.