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Португальский футболист Рикарду Мангаш перешел в "Спартак"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - "Спартак" подписал контракт с игроком португальской команды "Витория Гимарайнш" Рикарду Мангашем, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Соглашение с 26-летним португальцем будет действовать два года.

Футболист играет на левом фланге обороны и атаки, на взрослом уровне он провел 149 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 14 голевых передач.

Помимо "Витории", Мангаш играл в других португальских командах – "Авеше", Миранделе", "Боавиште", а также французском "Бордо".

Спартак Рикарду Мангаш футбол
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