В Санкт Петербурге захоронили прах фигуристов Белоусовой и Протопопова

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге состоялась церемония захоронения праха двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию супругов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, сообщает "Матч ТВ".

Урны были захоронены в родственную могилу отчима Протопопова поэта Дмитрия Цензора и его матери балерины Агнии Груздевой на Волковском кладбище. Так пожелал Протопопов в своем завещании.

Дуэт Белусова/Протопопов выиграли золото ОИ в 1964 и 1968 годах, они – четырехкратные чемпионы мира и Европы, шестикратные чемпионы СССР.

С 1979 года поженившаяся пара проживала в Швейцарии.

Белоусова скончалась в 2017 году, ее прах Протопопов хранил дома, а в 2017 году ушел из жизни и он.