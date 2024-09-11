В Санкт Петербурге захоронили прах фигуристов Белоусовой и Протопопова
Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге состоялась церемония захоронения праха двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию супругов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова, сообщает "Матч ТВ".
Урны были захоронены в родственную могилу отчима Протопопова поэта Дмитрия Цензора и его матери балерины Агнии Груздевой на Волковском кладбище. Так пожелал Протопопов в своем завещании.
Дуэт Белусова/Протопопов выиграли золото ОИ в 1964 и 1968 годах, они – четырехкратные чемпионы мира и Европы, шестикратные чемпионы СССР.
С 1979 года поженившаяся пара проживала в Швейцарии.
Белоусова скончалась в 2017 году, ее прах Протопопов хранил дома, а в 2017 году ушел из жизни и он.