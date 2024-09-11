Поиск

КХЛ выплатит клубам по итогам прошлого сезона рекордные 1,175 млрд рублей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига по итогам сезона-2023/24 распределит между клубами 1 млрд 175 млн 183,272 тыс. рублей с НДС. Эту сумму утвердил совет директоров лиги, сообщает пресс-служба КХЛ.

Общий размер выплат является рекордной за все время практики распределения (была введена в сезоне-2014/15).

"Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, отчисления от азартных игр и выделенные Лигой средства", - говорится в сообщении.

Наибольшую сумму получит обладатель Кубка Гагарина-2024 магнитогорский "Металлург" - 106,4 млн рублей. Финалисту розыгрыша, ярославскому "Локомотиву" достанутся 92,03 млн. В первой пятерке по размеру выплат также находятся петербургский СКА (66,3 млн), омский "Авангард" (66,04 млн) и московское "Динамо" (65,9 млн).

КХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Португальский футболист Рикарду Мангаш перешел в "Спартак"

CAS отклонил апелляции биатлонистов Устюгова и Слепцовой по делу о допинге

CAS отклонил апелляции биатлонистов Устюгова и Слепцовой по делу о допинге

Джокович опустился на четвертое место в рейтинге мира

Джокович опустился на четвертое место в рейтинге мира

Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл US Open

Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл US Open

Россияне заработали 64 медали на Паралимпиаде-2024

Россияне заработали 64 медали на Паралимпиаде-2024

Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Bellator

Четыре золотые медали выиграли россияне в очередной день Паралимпиады

Арина Соболенко выиграла US Open

Арина Соболенко выиграла US Open

Синнер и Фриц сыграют в финале US Open

Матч сборных России и Таиланда по футболу отменен из-за тайфуна

Матч сборных России и Таиланда по футболу отменен из-за тайфуна
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });