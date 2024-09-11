КХЛ выплатит клубам по итогам прошлого сезона рекордные 1,175 млрд рублей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига по итогам сезона-2023/24 распределит между клубами 1 млрд 175 млн 183,272 тыс. рублей с НДС. Эту сумму утвердил совет директоров лиги, сообщает пресс-служба КХЛ.

Общий размер выплат является рекордной за все время практики распределения (была введена в сезоне-2014/15).

"Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав, отчисления от азартных игр и выделенные Лигой средства", - говорится в сообщении.

Наибольшую сумму получит обладатель Кубка Гагарина-2024 магнитогорский "Металлург" - 106,4 млн рублей. Финалисту розыгрыша, ярославскому "Локомотиву" достанутся 92,03 млн. В первой пятерке по размеру выплат также находятся петербургский СКА (66,3 млн), омский "Авангард" (66,04 млн) и московское "Динамо" (65,9 млн).