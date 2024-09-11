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Футболист итальянской Серии В перешел в "Рубин"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Немецкий нападающий албанского происхождения Марвин Чуни стал игроком "Рубина", сообщается на сайте казанского футбольного клуба.

23-летний форвард подписал с "Рубином" контракт сроком на четыре года.

В казанский клуб Чуни перешел из итальянского клуба Серии В (второй по статусу дивизион в Италии) "Фрозиноне"

Состав нашей команды пополнил 23-летний нападающий Марвин Чуни, он – воспитанник академии немецкой "Баварии".

футбол Рубин
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