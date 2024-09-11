Команда Романцева обыграла команду Станковича в матче легенд "Спартака"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Команда бывшего главного тренера "Спартака" Олега Романцева со счетом 3:2 победила команду нынешнего наставника Деяна Станковича в гала-матче звезд московского клуба, посвященном 10-летию стадиона "Лукойл Арена".

В составе победителей два гола забил бразилец Веллитон – на 5-й и 10-й минутах, один – Дмитрий Аленичев (33). В составе команды Станковича отличились хоккеист Илья Ковальчук (16, с пенальти) и Александр Самедов (41).

Каждый тайм состоял из 30 минут. Помимо экс-игроков "Спартака", участие в нем приняли представители других видов спорта, симпатизирующие клубу (легкоатлет Юрий Борзаковский, хоккеист Илья Ковальчук), игроки женской команды, блогеры, болельщики. В последний отрезок игры на поле присутствовали игроки основного и молодежного составов "Спартака" настоящего времени.