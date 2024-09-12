Лондонский "Арсенал" продлил контракт с главным тренером Артетой

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Микель Артета подписал новое соглашение с "Арсеналом", сообщается на сайте лондонского футбольного клуба.

Срок действия контракта с испанцем не уточняется, в клубе сообщили, что он носит долгосрочный характер.

42-летний Артета возглавил "Арсенал" в 2019 году, выиграв с ним Кубок Англии и (дважды) Суперкубок Англии. Будучи игроком этой команды, он завоевал каждый из этих трофеев по два раза.

Предыдущие два сезона "Арсенал" финишировал на втором месте.