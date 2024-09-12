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Футболисты "Спартака" Маслов и Мелешин перешли в "Сочи"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Защитник "Спартака" Павел Маслов и нападающий команды Павел Мелешин на правах аренды продолжат карьеру в "Сочи", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Соглашения игроков с "Сочи" рассчитаны до конца текущего сезона.

24-летний Маслов провел в основном составе "Спартака" 78 игр и забил два гола. На счету 20-летнего воспитанника "Спартака" Мелешин четыре гола в четырех матчах.

"Сочи" в этом сезоне выступает в Первой лиге (второй по статусу дивизион отечественного футбола) и занимает пятое место.

Спартак Сочи футбол Павел Мелешин Павел Маслов
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