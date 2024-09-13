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Российский боксер Шумков 28 сентября проведет бой за пояс IBA

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российский боксер Всеволод Шумков проведет поединок за титул IBA в весе до 57 кг против чемпиона мира и Азии 2019 года Миразизбека Мирзахалилова из Узбекистана.

Бой возглавит турнир серии "Ночь чемпионов IBA" 28 сентября в Баку.

В официальной статистике Шумкова значится одна победа на профессиональном ринге – в ноябре 2023 года титулованный россиян досрочно одолел Гарика Геворкяна. Шумков – чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, трехкратный чемпион России.

На счету Мирзахалилова на профессиональном ринге четыре победы (три – досрочно) в четырех поединках.

Турнир 28 сентября в Баку будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA).

бокс Всеволод Шумков
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