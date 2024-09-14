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Российский боксер Григорий Дрозд отстранен из-за подозрений в допинге

Спортсмен завершил карьеру в конце 2017 года

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд временно отстранен из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).

Согласно отчету, нарушение датируется 28 сентября 2014 года.

Отстранение 45-летнего Дрозда действует с 9 сентября нынешнего года.

Чемпионским поясом WBC выступавший в первом тяжелом весе Григорий Дрозд владел с 2014 до 2016 года.

В декабре 2017 года дрозд объявил о завершении карьеры.

бокс допинг Григорий Дрозд
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