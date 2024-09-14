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Дубль Сперцяна принес "Краснодару" победу над "Ростовом" в РПЛ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 2:0 обыграли "Ростов" (Ростов-на-Дону) в домашнем матче восьмого тура чемпионата России.

Оба гола забил Эдуард Сперцян – на 16-й и 77-й минутах.

Теперь у "Краснодара" 18 очков. Команда поднялась на второе место, по дополнительным показателям опередив столичный "Локомотив" (также 18 баллов). "Ростов" - на седьмом месте, 11 очков.

Во главе турнирной таблицы находится петербургский "Зенит" - 20 очков.

Краснодар Ростов РПЛ Эдуард Сперцян футбол
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