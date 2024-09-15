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"Спартак" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в РПЛ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Матч восьмого тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Динамо" и московским "Спартаком" завершился со счетом 1:1.

Встреча прошла в Махачкале.

На 20-й минуте Манфред Угальде вывел "Спартак" вперед, на 36-й состоялся автогол спартаковца Руслана Литвинова.

На 90-й минуте в составе "Динамо" прямую красную карточку получил Хуссем Мрезиг.

Теперь у "Спартака" 15 очков, команда занимает пятое место в РПЛ, махачкалинское "Динамо" - на девятой строчке, 9 очков.

Спартак футбол РПЛ Динамо Махачкала
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