Дзюба отказался от предложений из Турции, ОАЭ и Саудовской Аравии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Российский футболист Артем Дзюба до перехода в тольяттинский "Акрон" получил предложения от нескольких клубов из зарубежных стран, заявил представитель нападающего Леонид Гольдман.

Он сказал, что были звонки из Турции, из Китая из ОАЭ и из команды из Высшего дивизиона Саудовской Аравии.

"Естественно, по деньгам предварительные предложения были больше, чем те, которые будет получать Артем в России, но мы даже не переходили к каким-либо конкретным переговорам, потому что приоритеты у Артема были иные", - приводит слова Гольдмана "Матч ТВ".

Представитель уточнил, что в китайском варианте речь не идет о команде "Шанхае Шеньхуа", которую тренирует экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий, с которым Дзюбу связывают дружеские отношения.

36-летний Дзюба перешел в "Акрон" 12 сентября. В первом же матче, против "Химок" в воскресенье (3:0) отметился голевой передачей.