Овечкин получил травму на тренировке "Вашингтона"
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" российский хоккеист Александр Овечкин покинул предсезонную тренировку команды через несколько минут после ее начала.
Как сообщает The Hockey News, 38-летний Овечкин получил травму. О ее характере не сообщается.
Регулярный чемпионат НХЛ-2024/25 стартует 22 сентября. В этот день "Вашингтон" сыграет с "Филадельфией".
Овечкин занимает второе место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ, в регулярных чемпионатах он забросил 853 шайбы. На 41 гол россиянин отстает от канадца Уэйна Гретцки.