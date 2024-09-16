Овечкин получил травму на тренировке "Вашингтона"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" российский хоккеист Александр Овечкин покинул предсезонную тренировку команды через несколько минут после ее начала.

Как сообщает The Hockey News, 38-летний Овечкин получил травму. О ее характере не сообщается.

Регулярный чемпионат НХЛ-2024/25 стартует 22 сентября. В этот день "Вашингтон" сыграет с "Филадельфией".

Овечкин занимает второе место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ, в регулярных чемпионатах он забросил 853 шайбы. На 41 гол россиянин отстает от канадца Уэйна Гретцки.