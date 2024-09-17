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Чемпион IBF Intercontinental Силягин высоко оценил шансы Кузьмина в кулачных боях

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Обладатель пояса IBF Intercontinental во втором среднем весе, боксер RCC Boxing Promotions Павел Силягин объяснил желание российского тяжеловеса Сергея Кузьмина попробовать свои силы в поединках на голых кулаках.

"Думаю, у многих боксеров получилось бы хорошо вписаться в кулачные бои, и Сергей Кузьмин не исключение. Тяжелый удар, он и есть тяжелый удар, в перчатке у тебя кулак или нет. Считаю, что это принесет Кузьмину успех. Зачем боксеры идут в голые кулаки? Возможно, из-за того, что в боксе нет хорошего продвижения для них, тем более до сих пор не все версии сняли санкции с российских боксеров", - сказал Силягин "Интерфаксу".

Боксер Сергей Кузьмин (19-2, КО 14) 20 сентября в Москве в главном поединке турнира, организованном промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса России, проведет поединок на голых кулаках против другого боксера американца Деандре Севейджа (6-0, КО 6). Для обоих это будет дебют на голых кулаках.

бокс Павел Силягин Сергей Кузьмин Деандре Севейдж
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