Поиск

Спартак Гогниев вновь возглавил "Аланию"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Спартак Гогниев вернулся на пост главного тренера "Алании", сообщает пресс-служба владикавказского футбольного клуба.

В этой должности он сменил уволенного накануне Султана Тазабаева.

Гогниев ранее работал в "Алании" с июля 2019 по май 2022 года. За это время команда под его руководством пробилась из Второй лиги в Первую, участвовала в стыковых матчах за путевку в РПЛ, играла в полуфинале Кубка России.

После десяти туров "Алания" находится в зоне вылета из Первой лиги, занимая 16-е место.

футбол Спартак Гогниев Султан Тазабаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Овечкин получил травму на тренировке "Вашингтона"

Семь кандидатов выдвинулись в президенты МОК

Семь кандидатов выдвинулись в президенты МОК

"Спартак" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в РПЛ

Чилийский футболист Виктор Давила покинул ЦСКА

Чилийский футболист Виктор Давила покинул ЦСКА

Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Мераб Двалишвили стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Сауль Альварес защитил чемпионские пояса WBC, WBA и WBO

Сауль Альварес защитил чемпионские пояса WBC, WBA и WBO

Дубль Сперцяна принес "Краснодару" победу над "Ростовом" в РПЛ

"Зенит" обыграл ЦСКА и вернул себе лидерство в РПЛ

"Зенит" обыграл ЦСКА и вернул себе лидерство в РПЛ

Глава РЖД выдвинут на пост руководителя объединенной Федерации гимнастики России

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });