Спартак Гогниев вновь возглавил "Аланию"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Спартак Гогниев вернулся на пост главного тренера "Алании", сообщает пресс-служба владикавказского футбольного клуба.

В этой должности он сменил уволенного накануне Султана Тазабаева.

Гогниев ранее работал в "Алании" с июля 2019 по май 2022 года. За это время команда под его руководством пробилась из Второй лиги в Первую, участвовала в стыковых матчах за путевку в РПЛ, играла в полуфинале Кубка России.

После десяти туров "Алания" находится в зоне вылета из Первой лиги, занимая 16-е место.