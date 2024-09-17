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ЦСКА выиграл дерби у "Динамо" в КХЛ

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА на своем льду одолели столичное "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу армейцев.

На 35-й минуте Никита Гусев реализовал большинство и вывел "Динамо" вперед. После этого точные броски наносили только игроки ЦСКА, а именно – Денис Гурьянов (40, в большинстве), Руслан Исхаков (53, в большинстве), Владислав Каменев (58).

Обе команды представляют Западную конференцию КХЛ. ЦСКА набрал 7 очков и занимает четвертое место. У "Динамо" 4 балла, команда на 10-й строчке.

КХЛ ЦСКА Динамо хоккей
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