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Де Росси уволен с поста главного тренера "Ромы"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - "Рома" отправила в отставку главного тренера команды Даниеле Де Росси, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

"Решение принято в интересах команды, чтобы как можно скорее вернуться на желаемый путь, учитывая, что сезон еще находится на ранней стадии", - говорится в сообщении.

Сердечно благодарим Даниэле, который всегда будет чувствовать себя как дома В первый четырех турах чемпионата Италии "Рома" трижды сыграла в ничью и один раз проиграла. Набрав 3 очка, команда занимает 16-е место в турнирной таблице.

41-летний Де России возглавил "Рому" в январе этого года. На тот момент команда занимала девятое место в чемпионате Италии-2023/24 и финишировала в итоге на шестой строчке.

футбол Италия Даниеле Де Росси
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