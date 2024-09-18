Россиянин Сафонов попал в стартовый состав ПСЖ на матч ЛЧ с "Жироной"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе французского "Пари Сен-Жермен" в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА против испанской "Жироны".

Игра пройдет в Париже на стадионе "Парк де Пренс" в среду и стартует в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что основной вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарума получил травму в недавнем матче чемпионата Франции.

Для 25-летнего Сафонова это будет первый официальный матч за ПСЖ, куда он перешел прошедшим летом. В августе он сыграл в товарищеской встрече против австрийского "Штурма" (2:2).

Сафонов является воспитанником "Краснодара" и играл только за эту команду.