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Российский боксер Кузьмин оказался легче американца Севейджа почти на 18 кг

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Традиционная процедура взвешивания прошла в Москве перед турниром по кулачным боям между представителями России и США.

В главном событии российский боксер-тяжеловес Сергей Кузьмин проведет бой с американским боксером Деандре Севейджем. Вес Кузьмина составил 115,9 кг, а Севейджа – 133,8 кг.

Формат поединка в тяжелом весе – пять раундов по две минуты.

Для обоих спортсменов этот поединок станет дебютным на голых кулаках. Американец известен российскому зрителю по выставочному поединку в марте 2024 года в Белгородской области с Дмитрием Кудряшовым, который завершился досрочной победой россиянина.

Турнир "Россия vs США" будет организован промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса России.

бокс США Сергей Кузьмин Россия
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