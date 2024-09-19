Российский боксер Кузьмин оказался легче американца Севейджа почти на 18 кг

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Традиционная процедура взвешивания прошла в Москве перед турниром по кулачным боям между представителями России и США.

В главном событии российский боксер-тяжеловес Сергей Кузьмин проведет бой с американским боксером Деандре Севейджем. Вес Кузьмина составил 115,9 кг, а Севейджа – 133,8 кг.

Формат поединка в тяжелом весе – пять раундов по две минуты.

Для обоих спортсменов этот поединок станет дебютным на голых кулаках. Американец известен российскому зрителю по выставочному поединку в марте 2024 года в Белгородской области с Дмитрием Кудряшовым, который завершился досрочной победой россиянина.

Турнир "Россия vs США" будет организован промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса России.