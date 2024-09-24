Экс-президент "Валенсии" пожаловался на аферу при попытке подкупить судью из России

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент испанского футбольного клуба "Валенсия" Пако Роч рассказал о том, как в 1996 году пытался подкупить главного судью матча Кубка УЕФА против немецкой "Баварии". На ту игру тогда назначили российского арбитра Николая Левникова.

"В то время подкупы были везде. Ко мне пришел посредник из Мадрида и сказал, что хорошо знаком с судьей, тот русский, и сказал, что я должен заплатить три миллиона песет", - приводит слова Роча Relevo.

"Я сказал ему (посреднику), что отдам эти деньги после матча, но тот настоял, что это надо сделать раньше. Я отдаю ему три миллиона, начинается игра – и через пять минут судья ставит пенальти в наши ворота, удар отразил Субисаррета", - рассказал экс-президент "Валенсии".

"Мы проиграли ответный матч, но прошли дальше. Но посмотрите, что он (посредник) со мной сделал", - возмущается Роч.

В первом матче стартового раунда Кубка УЕФА-1996/97 "Валенсия" дома обыграла "Баварию" со счетом 3:0, а в ответной встрече в гостях уступила 0:1. По сумме двух встреч испанская команда вышла в следующий круг, а затем добралась до четвертьфинала. Там она уступила будущему победителю турнира немецкому "Шальке 04".