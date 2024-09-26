Четырехкратный чемпион Италии с "Ювентусом" Пьянич перешел в ЦСКА

Футболист Миралем Пьянич в Москве Фото: Вероника Зорина/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Бывший футболист итальянского "Ювентуса" Миралем Пьянич стал игроком ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.

34-летний футболист подписал контракт по схеме "1+1".

Боснийский полузащитник ранее стал четырехкратным чемпионом Италии и двукратным обладателем Кубка страны в составе "Ювентуса". С этой же командой выходил в финал Лиги чемпионов.

За плечами Пьянича также выступления за французский "Лион", итальянскую "Рому" и испанскую "Барселону", с которой завоевал Кубок Испании.

За сборную Боснии и Герцеговины футболист провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

В ЦСКА Пьянич перешел на правах свободного агента.