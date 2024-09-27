Клуб итальянской Серии С уволил бывшего наставника "Спартака" Карреру

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - "Асколи" отправил Массимо Карреру в отставку с поста главного тренера команды, сообщает пресс-служба итальянского футбольного клуба.

Также уволены представители тренерского штаба Серджио Поррини и Джованни Сарачини.

Новым главным тренером стал Кристиан Ледесма.

Каррера – бывший главный тренер "Спартака", под его руководством московский клуб по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России. "Асколи" он возглавил в марте этого года. По окончании сезона-2023/24 команда опустилась в Серию С – третий по статусу дивизион в итальянском футболе.