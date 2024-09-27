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Боксеры Шумков и Мирзахалилов показали одинаковый вес перед боем за пояс IBA

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российский боксер Всеволод Шумков и представитель Узбекистана Миразизбека Мирзахалилова прошли процедуру взвешивания накануне боя за профессиональный пояс IBA в весе до 57 кг.

Вес каждого из боксеров составил 57 кг.

"Мне будет противостоять очень опытный соперник. Думаю, все по силам, и победа будет за нами. Если сравнивать меня с Миразизбеком, то разница в темпе и количестве ударов - он наносит одиночные и жесткие удары, а я работаю на сериях. Легко проведу 10 раундов, у меня была отличная подготовка в Кисловодске и Санкт-Петербурге", - приводит слова Шумкова пресс-служба Федерации бокса России.

Шумков - чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, трехкратный чемпион России. На профессиональном ринге у него один, победный (с нокаутом) бой. Мирзахалилов выиграл все четыре поединка (три – нокаутом).

Бой пройдет в Баку и возглавит очередной турнир серии "Ночь чемпионов IBA".

Титулом IBA в весе до 60 кг владеет олимпийский чемпион-2020 россиянин Альберт Батыргазиев, а пояс IBA в весе до 86 кг принадлежит чемпиону мира-2023 и чемпиону WBA Gold россиянину Шарабутдину Атаеву.

IBA бокс Всеволод Шумков
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