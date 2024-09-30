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Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Флавио Коболли в полуфинале турнира категории ATP 500 в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянина.

Медведев занимает наивысшее среди соотечественников место в мировом рейтинге – пятое. Коболли – 32-я ракетка мира.

В полуфинале Медведев сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который в 1/4 финала одолел россиянина Карена Хачанова (№27 в мировом рейтинге) - 7:5, 6:2.

Даниил Медведев теннис
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