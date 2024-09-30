Курочкин и Хирамагомедов проведут бой на турнире Ural FC 8 в Перми

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российские бойцы Василий Курочкин и Гамзат Хирамагомедов проведут очный поединок по правилам ММА в среднем весе 16 октября в Перми на турнире Ural FC 8. Об этом сообщает пресс-служба бойцовской лиги.

В активе бойца команды Рать Курочкина 16 побед, семь поражений и ничья. Свои последние бои спортсмен провел в лиге АСА. На счету Хирамагомедова девять побед и пять поражений. Хирамагомедов уже трижды дрался на турнирах лиги Ural FC – против Руслана Шамилова, Эдила Есенгулова и Даурена Ермекова.

Возглавит турнир Ural FC 8 бой в тяжелом весе между известным по выступлениям на голых кулаках и в боксе Сосланом Асбаровым и британцем Робертом Бордманом.

В со-главном событии шоу российский тяжеловес, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников встретится с экс-бойцом Bellator и PFL американцем Ракимом Кливлендом.

Также пройдет титульный поединок за пояс Ural FC в весе до 85 кг по правилам К1 между представителем команды Ural Kali Fighter россиянином Сергеем Пономаревым и австралийцем Джейденом Эйнаудом.

Всего в рамках турнира "Кубок Губернатора Пермского края" 16 октября состоятся 12 поединков по правилам ММА и кикбоксинга.