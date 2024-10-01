Два российских шорт-трекиста решили перейти в сборную Узбекистана

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российские шорт-трекисты Денис Айрапетян и Даниил Ейбог намерены выступать за сборную Узбекистана.

Как сообщает "Матч ТВ", Союз конькобежцев России утвердил для спортсменов карантин в два года. Это означает, что выступать за новую сборную они смогут только по истечении этого периода.

Ейбог – чемпион Европы, Айрапетян – призер континентального чемпионата.

В настоящее время российские шорт-трекисты не могут выступать в международных соревнованиях из-за санкций.