Поиск

Шумков ждет феноменального противостояния стилей в поединке Бивола и Бетербиева

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Чемпион IBA, чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, российский боксер RCC Boxing Promotions Всеволод Шумков заявил, что с нетерпением ждет боя за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

"Я очень жду бой Дмитрия Бивола против Артура Бетербиева. Это громкое событие для мира бокса и его фанатов. Считаю, что фаворита здесь как такового нет. Я буду болеть за красивый и честный бокс! Думаю, что это феноменальное противостояние стилей, бой получится ярким и эффектным. Все, кто посмотрят поединок, точно останутся довольны!" - сказал Шумков "Интерфаксу".

Бой состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

IBA бокс Всеволод Шумков Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава РЖД Белозеров стал первым президентом Федерации гимнастики России

Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Пекине

Федерации по водным видам спорта России объединят в одну

Федерации по водным видам спорта России объединят в одну

Андрей Рублев выбыл из теннисного турнира в Пекине

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Пекине

Гризманн завершил выступления за сборную Франции по футболу

Российский боксер Шумков завоевал пояс IBA

"Краснодар" обыграл "Зенит" и стал лидером РПЛ

"Локомотив" обыграл "Спартак" и вышел в лидеры РПЛ

"Локомотив" обыграл "Спартак" и вышел в лидеры РПЛ

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });