Шумков ждет феноменального противостояния стилей в поединке Бивола и Бетербиева

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Чемпион IBA, чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, российский боксер RCC Boxing Promotions Всеволод Шумков заявил, что с нетерпением ждет боя за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

"Я очень жду бой Дмитрия Бивола против Артура Бетербиева. Это громкое событие для мира бокса и его фанатов. Считаю, что фаворита здесь как такового нет. Я буду болеть за красивый и честный бокс! Думаю, что это феноменальное противостояние стилей, бой получится ярким и эффектным. Все, кто посмотрят поединок, точно останутся довольны!" - сказал Шумков "Интерфаксу".

Бой состоится 12 октября в Саудовской Аравии.