Дегтярев не согласился с выводами о снижении интереса к футболу в России

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Футбол остается самым популярным видом спорта в России, заявил министр спорта Михаил Дегтярев, комментируя результаты опроса ВЦИОМ о снижении интереса в стране к этой игре.

"Огромное внимание общественности к нашумевшему опросу о якобы падении интереса к футболу в России, на самом деле, отлично демонстрирует привилегированный статус этой игры в нашем обществе. Вряд ли статистика по вниманию к любой другой дисциплине вызвала бы столько же откликов", - приводит слова Дегтярева "Матч ТВ".

"Футбол, по данным Росстата, был и остается самым популярным спортом в стране. Им занимается более 3,5 млн человек. Футбольные матчи — главный актив букмекеров. Футболу посвящены большинство репортажей и новостей всех главных спортивных СМИ страны", - добавил министр.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, доля россиян, которые не интересуются футболом, за почти 20 лет выросла до 77%. В 2005 году она составляла 43%, в 2009 – 45%, в 2022 – 63%.

Дегтярев считает, что сравнивать эти данные некорректно, потому что "опрос 2005 года и 2024 года проводился по разной методике".