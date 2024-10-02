"Спартак" обыграл "Динамо" в Кубке России по футболу

Игроки ФК "Спартак" радуются голу Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:2 взяли верх над столичным "Динамо" в гостевом матче пятого тура Пути РПЛ Кубка России.

"Динамо" дважды вело в счете.

На 2-й минуте Элазар Даса вывел "Динамо" вперед, на 10-й спартаковец Эсекьель Барко с пенальти сравнял счет.

На 20-й минуте отличился динамовец Эль-Мехди Маухуб. Победный – 2:1 – для "Динамо" счет продержался до 83-й минуте, когда гол провел футболист "Спартака" Кристофер Мартинс. На 90-й минуте Виллиан Жозе принес "Спартаку" победу.

В другом матче группы А самарские "Крылья Советов" на своем поле по пенальти обыграли махачкалинское "Динамо".

Основное время завершилось со счетом 3:3. При этом "Крылья" вели 3:0, авторы голов – Ульви Бабаев (1, 43), Дмитрий Цыпченко (11). К исходу основного времени махачкалинцы ответили тремя голами, точные удары нанесли: Гамид Агаларов (57, 66) и Абакар Гаджиев (90+2).

В серии пенальти успех сопутствовал "Крыльям Советов" (5:3).

"Спартак" набрал 12 очков и за тур до финиша обеспечил себе первое место в группе А. Далее идут московское и махачкалинское "Динамо" (по 8) и "Крылья Советов" (2).