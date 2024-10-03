"Металлург" со счетом 7:0 разгромил ЦСКА в КХЛ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" с крупным счетом одолели московский ЦСКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат – 7:0 (1:0, 6:0, 0:0) в пользу "Металлурга".

По два гола провели Никита Михайлис и Валерий Орехов, по разу отличились Андрей Козлов, Дмитрий Силантьев и Павел Акользин.

ЦСКА занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 15 очков в 12 матчах. "Металлург" - на восьмой строчке Восточной конференции: 10 очков в 12 встречах.