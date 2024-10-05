Российский боец Байдулаев стал победителем Гран-при АСА в легчайшем весе

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Мехди Байдуллаев победил соотечественника Магомеда Бибулатова в финале Гран-при АСА в легчайшем весе.

Поединок прошел на турнире АСА 180 в Грозном и завершился удушающим приемом в первом раунде.

"Хотел бы посвятить этот пояс моей маме. В прошлом году 30 сентября я потерял свою маму. К сожалению, она не видит этот успех, но этот пояс я посвящаю ей", - сказал Байдулаев сразу после поединка.

В свою очередь, экс-чемпион АСА Бибулатов прямо в октагоне положил перчатки и объявил о завершении карьеры:

"У меня слишком много травм, все это знают. Думаю, сегодня как раз время уходить. И я абсолютно не жалею, мне не обидно. Бувайсар Сайтиев, став трехкратным олимпийским чемпионом, сказал, что рад, что у него в жизни есть такой день. И я рад, что в моей жизни есть такой день".

Чемпионом АСА в легчайшем весе является россиянин, боец народной команды Рать Павел Витрук.

В полуфинале Гран-при АСА в наилегчайшем весе чемпион лиги россиянин Курбан Гаджиев единогласным решением судей победил Азама Гафорова из Таджикистана. В решающем поединке Гаджиев встретится с соотечественником Азаматом Пушковым (13-3).

Также в рамках главного карда АСА 180 россиянин Мухамед Коков раздельным решением судей победил экс-бойца UFC бразильца Дави Рамоса, который по ходу своей карьеры встречался с Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.