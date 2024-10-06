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Медведев вышел в четвертый круг турнира Masters в Шанхае

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Маттео Арнальди в третьем круге турнира категории Masters в Шанхае.

Результат – 5:7, 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Медведев является первой ракеткой России, в мировом рейтинге он занимает пятое место. Арнальди – 36-я ракетка мира.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем пары Стефанос Циципас (Греция, №12 в рейтинге мира) – Александр Мюллер (Франция, 74).

Masters – вторая по статусу категория соревнований в теннисе вслед за турнирами Большого шлема.

Даниил Медведев теннис
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