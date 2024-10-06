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ЦСКА обыграл "Динамо" в московском дерби РПЛ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Футболисты ЦСКА со счетом 2:1 взяли верх над "Динамо" в матче московских команд в рамках 11-го тура чемпионата России.

Игра прошла на динамовском стадионе.

На 17-й минуте Аббосбек Файзуллаев вывел ЦСКА вперед. На 55-й минуте счет сравнял ранее выступавший за армейский клуб Хорхе Карраскаль. На 89-й минуте победный гол забил Тамеплан Мусаев.

Теперь у команд по 20 очков. ЦСКА имеет преимущество по дополнительным показателям и занимает четвертое место. "Динамо" - на пятой строчке.

Динамо ЦСКА РПЛ футбол
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