ЦСКА обыграл "Динамо" в московском дерби РПЛ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Футболисты ЦСКА со счетом 2:1 взяли верх над "Динамо" в матче московских команд в рамках 11-го тура чемпионата России.

Игра прошла на динамовском стадионе.

На 17-й минуте Аббосбек Файзуллаев вывел ЦСКА вперед. На 55-й минуте счет сравнял ранее выступавший за армейский клуб Хорхе Карраскаль. На 89-й минуте победный гол забил Тамеплан Мусаев.

Теперь у команд по 20 очков. ЦСКА имеет преимущество по дополнительным показателям и занимает четвертое место. "Динамо" - на пятой строчке.