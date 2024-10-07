Чемпион АСА Витрук счел, что Волков победит Гана в поединке UFC решением судей

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Чемпион АСА в легчайшем весе Павел Витрук заявил, что россиянин Александр Волков способен добиться в победы в противостоянии с французом Сирилом Ганом на турнире UFC.

"Волков-Ган - претендентский бой. Саня идет на отличных оборотах. Уверен, Волков по любому сделал работу над ошибками, стал увереннее в своих силах. Думаю, Волков заберет этот бой. Скорее всего, этот поединок продлится всю дистанцию", - сказал боец команды "Рать" Витрук "Интерфаксу".

"Ган любит двигаться. Да, если он видит возможность закончить поединок досрочно, он это сделает. Но не в этом случае. Считаю, что бой продлится все отведенные раунды, и победу отдадут Волкову", - отметил он.

Изначально этот поединок между бойцами топ-3 рейтинга UFC в тяжелом весе должен был состояться 26 октября, но россиянин получил травму. В итоге реванш Гана и Волкова состоится 7 декабря на турнире UFC в Лас-Вегасе.

"Раз поставили такую дату, значит травма не такая серьезная", - пришел к выводу Витрук

Первый бой между россиянином и французом прошел летом 2021 года и завершился победой Гана единогласным решением судей.