Экс-боец Bellator Кливленд анонсировал яркий бой на турнире Ural FC 8 в России

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Бывший боец Bellator и PFL американский боец смешанного стиля Раким Кливленд заявил, что находится в предвкушении от поездки в Россию, где его ждет поединок с тяжеловесом Кириллом Сидельниковым. Бой представителей США и России будет со-главным на турнире Ural FC 8, который пройдет 16 октября в Перми.

"Сидельников - очень жесткий боец, у него очень-очень хорошие ударные навыки, - сказал Раким Кливленд. Он шестикратный чемпион мира по самбо. Но я знаю его слабости. Чувствую, что я лучше него. Ожидаю, что мы покажем яркий и зрелищный поединок. Возможно, все сведется к тому, кто больше хочет забрать бой", - приводит слова Кливленда пресс-служба лиги Ural FC.

"Признаюсь, у меня приятные предвкушения от поездки в Россию, это новая для меня культура. Никогда не был в этой стране, поэтому хочу ее узнать. При этом я планирую устроить настоящее шоу для фанатов, которые придут на арену в Перми или будут смотреть наш поединок у экранов", - отметил американский боец.

На счету 36-летнего Сидельникова 14 побед и семь поражений в ММА. Статистика 35-летнего Кливленда в ММА — 23 победы, 17 поражений и одна ничья.

Возглавит шоу Ural FC 8 бой в тяжелом весе между россиянином Сосланом Асбаровым и британцем с британцем Робертом Бордманом. Всего в рамках турнира "Кубок Губернатора Пермского Края" 16 октября состоятся 12 поединков по правилам ММА и кикбоксинга.