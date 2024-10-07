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Умер двукратный призер чемпионатов мира по футболу Йохан Нескенс

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Алжире на 74-м году жизни скончался бывший полузащитник сборной Нидерландов по футболу. Об этом сообщается на сайте Королевского футбольного союза Нидерландов.

"Слов не хватит, чтобы описать эту огромную, внезапную утрату", - говорится в сообщении.

В составе сборной Нидерландов Нескенс становился серебряным призером чемпионатов мира 1974 и 1978 годов. В 1976 году он завоевал бронзу чемпионата Европы.

Защищая цвета амстердамского "Аякса", он стал двукратным чемпионом Нидерландов, по два раза выиграл Кубок Нидерландов, Суперкубок УЕФА, три раза – Кубок европейских чемпионов, один раз – Межконтинентальный кубок. С "Барселоной" Нескенсу удалось дважды выиграть Кубок кубков, один раз – Кубок Испании.

футбол Йохан Нескенс
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