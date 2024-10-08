Двукратная чемпионка Европы по гребле Морозова умерла на 95-м году жизни

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Двукратная чемпионка Европы по академической гребле Наталья Морозова скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

"Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Континентальный чемпионат Морозова выиграла в 1954, 1955 годы в четверках распашных с рулевым. Также она – пятикратная чемпионка СССР.

Наталья Морозова была участницей Великой Отечественной войны, пережила блокаду. Она получила медали "За оборону Заполярья" и "За победу над Германией".